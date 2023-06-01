グーグル（Google）は、本日2時（日本時間）に始まった開発者向けイベント「Google I/O 2026」で、新機能「Docs Live」を紹介した。 Docs Liveは声だけでドキュメントを作成したり編集したりできる機能。チャットAIのようにプロンプトを入力する必要はない。 実際にDocs Liveを使用したデモンストレーション映像では、ユーザーが要領を得ない内容で喋りかけても、Docs Liveが意図を理解