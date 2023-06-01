グーグルは、Androidスマートフォン上で、AIエージェントのタスク進行状況を画面上部で確認できる新機能「Android Halo」のプレビューを公開した。正式版は、年内にAndroid 17で提供開始予定。 Android Haloは、AIエージェントが現在何に取り組んでいるかを一目で確認できる機能。エージェントによるタスクの実行時や、ライブモードへの移行、メッセージの送信が行われ