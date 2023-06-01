20日午前2時29分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は奄美大島近海で地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されています。 各地の震度は、 震度１が奄美市、瀬戸内町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・