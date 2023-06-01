きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは下値模索が続いている。一時１．１５ドル台まで下落し、４月以来の安値水準を更新。１００日線と２００日線を下放れる展開が見られており、テクニカル的にも下値警戒感が高まっている。日足終値で節目の１．１６ドルを完全に下回れば、４月安値１．１５ドルちょうど付近への下落余地が開く可能性も高まっている状況。一方、ユーロ円も下落しており、１８４円台