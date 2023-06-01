NY株式19日（NY時間12:10）（日本時間01:10） ダウ平均49390.32（-295.80-0.60%） ナスダック25779.16（-311.57-1.19%） CME日経平均先物60415（大証終比：-465-0.77%） 欧州株式19日GMT16:10 英FT100 10330.55（+6.80+0.07%） 独DAX 24400.65（+92.73+0.38%） 仏CAC40 7981.76（-5.73-0.07%） 米国債利回り 2年債 4.131（+0.087） 10年債 4.679（+0.092） 30年債 5.1