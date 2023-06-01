NY株式19日（NY時間13:23）（日本時間02:23） ダウ平均49577.21（-108.91-0.22%） ナスダック26043.66（-47.07-0.18%） CME日経平均先物60955（大証終比：+75+0.12%） 欧州株式19日終値 英FT100 10330.55（+6.80+0.07%） 独DAX 24400.65（+92.73+0.38%） 仏CAC40 7981.76（-5.73-0.07%） 米国債利回り 2年債 4.106（+0.062） 10年債 4.653（+0.066） 30年債 5.170（+0