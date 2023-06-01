SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ 大会期間：2026年5月18日～2026年5月22日 開催地：モロッコ ラバト コート：クレー（赤土） 結果：[リャン エンシュオ / 青山 修子] 2 - 1 [タン キアンウィ / フェン シュオ] 試合の詳細データはこちら≫ SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ第2日がモロッコ ラバトで行われ、女子ダブルス1回戦で、第3シードのリ