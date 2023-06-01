「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は、サンディエゴでのパドレス戦に「１番・指名打者」で出場。３打数２安打で３試合連続の複数安打をマークした。好調をキープする結果となったが、０−１で敗れたチームは連勝が５で止まった。先発した山本由伸投手（２７）は初回の失点が響き、７回を３安打１失点と好投も４敗目を喫した。つなぎの打撃で大谷が好機を拡大した。六回