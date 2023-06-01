１１日、空から見た元上都遺跡。（ドローンから、シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）【新華社シリンゴル5月20日】中国内モンゴル自治区シリンゴル盟正藍旗の元上都遺跡は、南に上都河が流れ、北に竜崗山を望み、周囲に広大な金蓮川草原が広がる。遺跡は元上都城址や墓葬群などからなり、2012年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された。１１日、空から見た元上都遺跡。（ドローンから、シリンゴル＝新華社