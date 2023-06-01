中国・上海市にある日本料理店にナイフを持った男が押し入り、日本人2人を含む3人が負傷しました。上海市で19日、商業ビルに入る日本料理店に男が押し入り、果物ナイフで3人を切りつけました。近くにいた人：口論していたのが聞こえ、気付いたらお店に人が集まっていた。負傷した3人は病院に搬送され、上海の日本総領事館などによりますと、うち2人は日本人の男性で1人は中国人の女性です。2人の日本人について現時点で命に別状は