アメリカのCDC＝疾病対策センターは18日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国に滞在するアメリカ人の男性医師が、エボラ出血熱の検査で陽性反応を示したと発表しました。CDCなどによりますと、コンゴ民主共和国の病院で患者の治療にあたっていたアメリカ人の男性医師について、エボラ出血熱の症状が現れたため検査したところ、17日夜に陽性反応が出たということです。男性医師は治療のため、またその家族など6人も経過観察のためドイ