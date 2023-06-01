小野信義監督が率いるU-17日本代表は現地５月19日、サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップの準決勝で、前回王者のウズベキスタンと対戦した。日本は３−４−２−１を採用。GK大下幸誠、DF元砂晏翔仁ウデンバ、エゼモクェチメヅェ海、熊田佳斗、MF和田武士、北原槙、木村風斗、藤本祥輝、岡本新大、FW郄木瑛人、恒吉良真が先発した。立ち上がりの２分、日本は左サイドを崩されていきなりシュートまで持ち込ま