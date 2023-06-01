アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり「また大きな打撃を与えるかもしれない」と述べ、再攻撃の可能性を示唆しました。アメリカトランプ大統領「イランは取引を求めている。できれば避けたいが、また大きな打撃を与える必要があるかもしれない。近いうちに結果は出るだろう」トランプ大統領は19日、記者団に対しこのように語り、イラン側をけん制しました。前日には、「予定していた攻撃を延期す