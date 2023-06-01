アモイ市の台湾客向け宅配受取所「Ｂ７快逓駅站」で荷物を確認する廖暁螵さん。（５月８日撮影、アモイ＝新華社記者／周義）【新華社アモイ5月20日】中国福建省アモイ市の五通埠頭（ふとう）に、台湾地区の人々向けの宅配受取所「B7快逓駅站」がある。台湾の利用者は中国大陸の通販サイトで購入した商品をここに配送し、フェリーで訪れた際に自ら持ち帰る。運営するのは、台湾出身の廖暁螵（りょう・ぎょうけい）さ