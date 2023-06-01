兵庫県たつの市の住宅で、住人の母娘2人が死亡しているのが見つかりました。遺体には刺し傷があり、警察は殺人事件の可能性があるとみて捜査しています。19日、午前10時半ごろ兵庫県たつの市新宮町の住宅で、女性2人が血を流して死亡しているのを安否確認のために訪れた警察官が見つけました。警察によりますと、死亡したのは、住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）で、遺体には刃物によるものとみられる刺し傷があったと