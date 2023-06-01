１９日、北京に到着したプーチン大統領（中央）。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京5月19日】ロシアのプーチン大統領は19日夜、専用機で中国・北京に到着、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、国賓としての中国訪問を開始した。１９日、プーチン大統領を乗せ、北京に到着した専用機。（北京＝新華社記者／戴天放）１９日、プーチン大統領を乗せ、北京に到着した専用機。（北京＝新華社記者／申宏）１９日、