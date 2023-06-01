ロシアのプーチン大統領が19日深夜、中国・北京に到着しました。20日、歓迎式典に出席した後、習近平国家主席と会談します。ロシアのタス通信によりますと、今回の訪問には、副首相やラブロフ外相などの閣僚のほか、国有企業のトップなども同行しています。プーチン大統領は、日本時間の20日正午から天安門広場で歓迎式典に出席し、少人数の形式も含めた首脳会談を行った後、非公式の茶会で習主席との率直な議論が予定されています