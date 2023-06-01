東京・永田町の自民党本部自民党は、国家安全保障戦略など3文書の改定に向けた政府への提言で、防衛費の新たな増額目標の必要性を示唆する方向で検討に入った。国内総生産（GDP）比3.5％を掲げる韓国や北大西洋条約機構（NATO）加盟諸国、3％とするオーストラリアを例示し「自国防衛の国家意思を明確に示す」よう要請。必要な予算を確保し「5年以内の防衛力の変革」を求める。複数の関係者が19日、明らかにした。18日に判明し