栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役とみられる少年4人のうち2番目に逮捕された少年が、指示役とみられる20代の夫婦と事件の前に接点があり、警察は実行役の中心的な立場とみて捜査していることがわかりました。栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では、強盗殺人の疑いで、実行役とみられる高校生の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者が逮捕されています。少年4人のうち2番目に逮捕