韓国を訪問した高市首相は、李在明大統領と首脳会談を行い、中東情勢を踏まえてエネルギー安全保障の分野で協力を強化する方針で一致しました。日本テレビ政治部・中田早紀記者のリポートです。韓国での一連の外交日程を終えた高市首相。首脳会談に同席した政権幹部は「両首脳の信頼関係がますます強固となっている」と振り返りました。高市首相「前回の奈良、そして今回の安東と、お互いの故郷においてシャトル外交を間をおかずに