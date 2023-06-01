G7＝主要7か国の財務相・中央銀行総裁会議が2日間にわたって行われ、「中東情勢の悪化による世界経済の不確実性が成長とインフレリスクを高めている」などの共同声明を出しました。G7財務相・中央銀行総裁会議はフランス・パリで2日間にわたって開催されました。議長国フランスレスキュール経済・財務相「貿易の流れを正常に戻すことが最優先事項だという点では全員が合意しています。紛争の恒久的な解決を求めます」会議後に発