アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けてイランと合意に至らない場合、攻撃を再開する可能性をあらためて示唆しました。トランプ大統領：イランは取引をしたがっている。しなくて済むことを願っているが、もう一度大きな打撃を与えなければならないかもしれない。トランプ大統領は19日、ホワイトハウスで記者団に対し、イランとの戦闘終結をめぐりイランと合意に至らなければ数日以内に攻撃を再開する可能性を再び示唆し、「