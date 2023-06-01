◇ア・リーグブルージェイズ6−7ヤンキース（2026年5月18日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本は「3番・三塁」で出場し、4打数1安打3三振だった。巨人の先輩・松井秀喜氏もプレーしたヤンキースと敵地で初対決。4回に中前打を放ったが、逆転負けで連勝は2でストップした。9回に1点差に追い上げ、なお一、二塁のチャンスをつくったが、岡本の前を打ったスプリンガー、ゲレロが倒れた。ジョン・シュナイダー監督は「少