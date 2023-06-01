中国・上海市にある飲食店に刃物を持った男が押し入り、日本人2人が負傷しました。「誰かが刺された」叫び声が飛び交い、騒然とする現場。これは中国・上海市で撮影された映像です。男性が腹部あたりを手で押さえ、ワイシャツに血がにじんでいるのが確認できます。記者「現場となった日本食レストランなんですが、いまも警察官の姿が確認できます」警察の発表によりますと、日本時間の19日午後1時半ごろ、上海市の商業ビルにある日