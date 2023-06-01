◇ナ・リーグドジャース0−1パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの大谷が今季2度目の3戦連続マルチ安打で調子を上げてきた。四球で出塁した4回には二盗を試みて刺され、今季初めて盗塁に失敗したが、6回に捕手前に転がったボテボテの当たりを内野安打とすると、8回には右前打。13、14日のジャイアンツ戦で打者として2試合連続休養後、4試合で16打数8安打で.240だった打率を.265まで上げた。一方、打線は