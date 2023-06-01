19日午後に、三重県津市の山林で火事があり、現在も延焼中です。県は自衛隊に災害派遣を要請しました。 【写真を見る】三重・津市美杉町の山林で火災…延焼中 100人態勢で夜を徹して消火活動継続 県が自衛隊に災害派遣要請 火事があったのは、津市美杉町下多気付近の山林で、19日午後3時20分ごろ、地元の消防団員から「山から煙が上がっている」などと、119番通報がありました。 消防によりますと、これまでにヘリコプター