◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）【亀山つとむ視点】1軍デビュー戦の阪神・立石は初打席の初球、ファーストスイングで金丸の速球を仕留めた。真っすぐ狙いでも普通はなかなか振れないものだが、いい形でスイングができているし、強い打球が打てている。結果も出たし、甘いコースに来ればスタンドに放り込めるだけの力は感じた。5、7回は森下、佐藤輝、大山がつないだチャンスでの打席になった。3回の遊