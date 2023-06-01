◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）名前がコールされると、岡山の地にひときわ大きな声援がこだました。阪神・岡城が「1番・中堅」で2日巨人戦以来、5度目の先発出場。デビューを果たした同期入団の立石に負けじと、初回に凱旋打を放った。「緊張もあったんですけど、積極的に振れて結果も出て良かった。声援もいつもより大きかったので、凄い力になりました」地元の大声援を受け、思い出の地で躍動した。