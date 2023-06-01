◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）阪神を勝利へとけん引する大山の一打だった。「追加点を取りたいところでしたし、前と後ろを打つかわいい後輩が頑張っていたので、先輩として負けないように頑張りました」1点優勢で迎えた5回2死一、二塁からの第3打席。先発・金丸の変化球を捉えた一打は左前適時打でリーグ単独3位となる25打点へ伸ばした。この日は同じドラフト1位で入団した立石のデビュー戦。「見