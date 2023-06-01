阪神・下村海翔投手（24）が22日からのファーム・リーグ、オリックス3連戦中（SGL）に実戦デビューすることが19日、分かった。1イニング限定の登板とみられる。23年のドラフト1位右腕は24年4月に右肘の「内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受け、リハビリ組に合流していた。今季の開幕後は2度も1軍練習に参加。藤川監督や首脳陣が見守る中でブルペン投球を行った。実戦形式の登板も2度消化し、直近15日は打者