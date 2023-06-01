◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が19日、中日戦（倉敷）で「6番・左翼」で待望のデビューを果たした。創価大から3球団競合の末に入団した昨秋ドラフトの目玉が2回無死から中前へプロ初安打をマーク。新人合同自主トレから故障が続いたが、故郷の山口県防府市と同じ中国地区の岡山県倉敷市でプロの戦いが幕を開けた。チームは4―2で勝利し、首位ヤクルトに1ゲーム差