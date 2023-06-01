◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）阪神・岩崎が4月18日の中日戦以来、約1カ月ぶりとなる今季7セーブ目をマークした。2点リードの9回に登場。先頭の代打・阿部を空振り三振に仕留めると、続くカリステは一飛。最後は代打・石川昂を空振り三振に料理し、連続無失点を3試合連続へ伸ばした。試合後は、「勝てて良かったです。また次、頑張ります」と話し、足早に帰りのバスへ乗り込んだ。