◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）【阪神・立石正広と一問一答】――プロ初安打を記録した今の気持ちは。「積極的にいこうと思っていたので、1打席目、良い形で振れて良かったです」――ガッツポーズも出た。「うれしかったので。ベンチの人たちも凄く祝福してくれていたので、ガッツポーズしたくなりました」――待望の1軍舞台は？「最初は緊張していましたけど。これで終わりではないので。良い