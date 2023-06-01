◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）チームの大トリで帰りのバスに乗り込んだ阪神・佐藤輝は、熱い声援を送るファンに何度も手を振って応えた。ドラフト1位・立石のデビュー戦。森下、大山、そして立石と初めて結成したドラ1カルテットで負けるわけにはいかない。戦い抜いた充実が4番の表情に表れた。「（立石が）違和感なくプレーできるように、僕たちが接してあげたいなと思います」立石が持つ能力には刺