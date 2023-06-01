◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）【阪神・藤川監督語録】▼立石の初打席初安打を絶賛スイングはいいですよね。いい一歩になったと思います。ランナーもたくさんたまった状態で（打席が）来るし、健康に努めながら、どんどん前向きに挑戦していくことですね。▼先輩の声が支えにバットが振れるか、ベンチでもみんなそういう声を出していました。みんな第1打席があったことのある選手ばかり。とにかく何