イングランド・プレミアリーグ首位アーセナルが18日、バーンリーを1―0で退けて22季ぶりの優勝に王手をかけた。暫定で勝ち点5差となった2位マンチェスターCが19日（日本時間20日）のボーンマス戦で白星を逃せば優勝が決定。24日の最終節までもつれ込んでも、クリスタルパレスに勝てば自力で優勝が決まる。