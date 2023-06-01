◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）苦しい中でも粘って、3勝目をつかんだ。阪神・西勇は、倉敷初登板で5回5安打2失点。オリックス時代の16年6月28日楽天戦（那覇）以来10年ぶりの地方球場で白星を挙げた。「1回から3回まではリズム良くいけたので良かった。4回は修正していきたい部分ですね」無失点で立ち上がると、3回まではテンポよくアウトを積み重ねた。試練が訪れたのは4回。3四死球で無死満塁から石