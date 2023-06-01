◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）阪神のドリスは8回に登板して1回無失点。4試合連続セーブ中だったが「自分がどういうポジションで投げるかは、あまり関係ない」とコメント。「自分のイニングはゼロに抑えたいと、いつも思っている。それができて良かった」と満足げだった。