◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）阪神・森下が、得意の倉敷でスカッと復活した。「とりあえずヒットが久しぶりに出たところが良かったな、というところと、まだまだ状態を上げていかないといけない」1点優勢で迎えた3回1死から2打席目。カウント2―2から先発・金丸の外角直球をコンパクトに中前へはじき返す19打席ぶりの安打を放つと、7回2死からの4打席目は3番手右腕・杉浦の直球を左前に運んだ。9試合