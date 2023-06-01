◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）阪神・及川は7回に登板して1イニングを3者凡退に抑えた。4月2日DeNA戦以来のホールドに「リズムよくいけたので良かった」と笑顔。「チームの勝ちに貢献したいと、みんな思っている。チームのために腕を振っていきたい」と宣言した。