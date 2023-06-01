イギリス・ロンドンで19日、「チェルシーフラワーショー」が開幕し、世界的庭園デザイナーの石原和幸さんが金メダルに次ぐシルバーギルトメダルを獲得しました。チェルシーフラワーショーは、イギリス王立園芸協会が主催する、100年以上の歴史を持つ世界的な園芸イベントです。長崎県出身の庭園デザイナーの石原さんは、ショーガーデン部門に出展しました。この作品は、日本の家庭生活の中心にあった「床の間」から美しい庭景を眺