主題歌である宮本浩次「I love 人生！」をバックに、根尾光誠（高橋一生）によるこれまでのエピソードの振り返りから入るドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）第6話は、新章突入を強く実感させる回となっている。 参考：『リボーン』『リブート』『ブラッシュアップライフ』実写ドラマで“転生もの”急増の背景とは その要素を感じさせる一番の理由と