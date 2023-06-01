ボートレース宮島の「サントリー杯」は１９日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。西村拓也（３９＝大阪）は１０Ｒ、５号艇で２着を確保。予選７戦を３勝オール３連対にまとめて予選を２位でクリアした。レース後、１２Ｒ出走を控える大阪支部の後輩・岩川仁士と水面の向こうに見える宮島を眺めていたが、岩川に「先輩、宮島に行ったことないんすか！」と驚かれた。「ないねん。せやからオレ、宮島で