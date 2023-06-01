１９日、バラノワＣＥＯ（左）と会見する傅華社長。（北京＝新華社記者／李響） 【新華社北京5月19日】新華社の傅華（ふ・か）社長は19日、ロシアのナショナル・メディア・グループ（NMG）バラノワ最高経営責任者（CEO）と北京で会見した。