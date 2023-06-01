プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「すき焼風煮」 「焼きアスパラのお浸し」 「白菜のみそ汁」 の全3品。 すき焼き風煮は、甘辛の味付けでご飯がすすみます。お浸しとみそ汁を添えて。【主菜】すき焼風煮 サッと作れるシンプルな一品。すき焼きよりも気軽に作れて、少人数の食卓におすすめ！ ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：682Kcal レシピ制作：フードコーディネーター