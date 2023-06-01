カルロス・アルカラス＝2026年2月1日撮影、メルボルン（ゲッティ＝共同）テニスの男子シングルスで世界ランキング2位のカルロス・アルカラス（スペイン）が19日、右手首負傷のため、四大大会第3戦のウィンブルドン選手権（6月29日開幕）を欠場すると発表した。ロイター通信が報じた。今年は1月の全豪オープンを制したが、24日開幕の全仏オープンもけがの影響で出場を見送る。2023、24年のウィンブルドンを連覇したアルカラスは