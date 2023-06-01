ロシアのプーチン大統領が先ほど、北京に到着しました。20日、習近平国家主席と会談を行う予定です。中国国営の中央テレビによりますと、プーチン大統領は日本時間の20日午前0時すぎ、北京の空港に到着しました。今回の訪問は習近平国家主席の招待を受けてのことで、中ロ善隣友好協力条約の調印25周年にあわせて計画されたということです。プーチン大統領は日本時間20日正午からの歓迎式典に出席した後、習近平国家主席との首脳会