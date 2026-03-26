夏になると恋しくなる“すいか”。そんな季節の風物詩を、可愛いひとくちサイズのあられで表現した『とよす洛味堂すいかあられ』が、2026年6月1日(月)より期間限定で登場します。見た瞬間に思わず笑顔になる遊び心たっぷりのデザインと、職人技が光る本格的なおいしさを両立。季節の手土産やプチギフトにもぴったりな、夏だけの特別な創作米菓です。 見た目も楽しい夏限定あられ 『すいかあられ』は、日本の夏を象徴する