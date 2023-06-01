歌手の加藤ミリヤが、衝撃的な育児動画を公開し、MCの藤本美貴と横澤夏子を驚愕させた。【映像】加藤ミリヤの”衝撃”育児動画『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。5月19日の放送回では、3児のママである歌手の加藤ミリヤがゲストに登場した。現在、6歳、5歳、0歳の3兄弟を育てる加藤。番組では貴重な「秘・育児動画」が初公開され