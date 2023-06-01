タレントのヒコロヒーがＭＣのＭＢＳ「ヒコロヒー、紫煙のあとがき。」が１７日放送され、ＧＬＡＹのＨＩＳＡＳＨＩがゲスト出演した。喫煙所で一服に来た人の本音や後悔を聞き出すドキュメンタリー。バンドマンのＶＴＲに感銘を受けたＨＩＳＡＳＨＩが、「僕ら９８年とか９９年、一番売れてるときが一番楽しくなかったんですよ」と振り返ると、ヒコロヒーは「えっ、ＨＯＷＥＶＥＲの頃？！」と驚きを隠せず。「ギター持ってる